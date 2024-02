"Meganoidi" in concerto oggi al Sottoscala 9 di Latina, dalle ore 21 protagonisti di uno spettacolo intimista e unplugged, organizzato da Gabriele Graziani. Il gruppo è in tour per celebrare i 20 anni del brano "Zeta Reticoli" e festeggiare il 26º anno di attività. Interpreteranno sul palco tutti i brani che hanno segnato il loro percorso artistico, tra cui "Meganoidi", "Mia", "Supereroi", "Gocce", "Tutto è fuori controllo", "Delirio Experience", "King of Ska", e quel "Zeta reticoli" che parla di allontamento e di dolore ma anche di sogno, e ha una storia dietro che rimanda ai tempi dell'inaugurazione del G8.

La band nasce nel 1997 a Genova.

Originariamente era composta da solo quattro elementi, voce, chitarra, basso e batteria, poi nel 1998 entra anche la tromba. Tre anni dopo si aggiungono alla formazione un sassofonista e un percussionista (la iena Francesco "Cisco" Di Roberto) e insieme danno vita al primo album "Into the Darkness, Into the Moda". Il disco ha nette influenze ska-punk e ska-core e il singolo di maggior successo è "Supereroi" - ricorda Gabriele Graziani ,che oggi li porta al Sottoscala 9 -, che diviene la sigla del programma "Le Iene": nel videoclip ufficiale il duo comico Luca e Paolo nelle vesti dei "municipali" fanno un cameo.

Nel 2003 esce il secondo album, "Outside the Loop, Stupendo Sensation": qui il gruppo prende le distanze dal genere ska per migrare verso uno stile rock/punk sperimentale. Questo switch è associato a un cambiamento di mentalità della stessa band, dovuto proprio ai fatti accaduti durante il G8 a Genova. Per questo album scelgono anche di autoprodursi nel loro nuovo studio, il Green Fog. Il disco - legiamo sulle lunghe note artistiche della formazione - viene pubblicato al prezzo politico di 13 euro come segno di opposizione e di distacco dall'ideologia delle case discografiche. La canzone che ebbe maggior successo è proprio "Zeta Reticoli", il cui videoclip, che vede anche la partecipazione del cabarettista Alessandro Bianchi, è stato uno dei più trasmessi durante l'anno 2004 dall'emittente televisiva musicale MTV. Nella primavera del 2005 viene pubblicato "And Then We Met Impero", dai toni progressivi e malinconici, che rivela grandi influenze dei Pink Floyd. Nell'ottobre dello stesso anno esce "GE 2001", compilation pubblicata in allegato al quotidiano Il Manifesto per raccogliere fondi per i processi seguiti ai fatti del G8 di Genova. I Meganoidi partecipano all'iniziativa con il brano M.R.S. tratto dall'album "Outside the loop stupendo sensation", riedito in una nuova versione. Il 28 aprile 2006 esce il loro terzo album "Granvanoeli" con canzoni più lente e con cinque pezzi cantati in italiano. Dopo il tour Mattia Cominotto sceglie di allontanarsi dall'attività live per dedicarsi alle produzioni e Fabrizio Sferrazza decide di lasciare la band. Nel 2008 registrano l'album "Al posto del fuoco", cantato tutto in italiano. Nel 2014 esce il CD+DVD dal vivo Meganoidi in concerto, prodotto insieme a oltre 280 fan con la piattaforma MusicRaiser, registrato e mixato da Nicola Sannino con le riprese video e montaggio a cura di Lucerna Films. Nell'autunno 2019, il gruppo si reca in studio per registrare il settimo album "Mescla" e va in tour, ma a causa della pandemia tutto si congela e ripartono nel 2021 con il doppio delle date. Oggi sono a Latina. Ingresso 10 euro con tessera Arci.