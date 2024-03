La prima scuola pontina in gita scolastica per assistere alla trasmissione "Viva Rai2" di Fiorello è di Latina. Sveglia presto per i bambini dell'Istituto Comprensivo "Giovanni Cena" che hanno sfidato la pioggia e una partenza davvero mattiniera, con orario fissato alle 5. Piccoli alunni, appassionati e giovani lettori di quotidiani, o magari futuri giornalisti. Questa gita è stata organizzata infatti nell'ambito di un percorso sulla comunicazione e sulle agenzie di comunicazione di massa, dopo un primo approccio alla conoscenza del giornale e della scrittura giornalistica, anche grazie alla lettura in classe del nostro quotidiano Latina Editoriale Oggi e alla partecipazione al progetto "Alla Scoperta dei Tesori Pontini", raccolta di figurine per andare alla scoperta della storia e della bellezza del nostro territorio. Le classi interessate sono le 4º A e B del plesso di scuola primaria "Daniele".

Bambine e bambini emozionati hanno preparato disegni per Fiorello e Biggio. Questa partecipazione come pubblico al programma Viva Rai 2, ha permesso loro di conoscere ruoli e compiti di chi lavora nella redazione di uno spettacolo televisivo. Accompagnati dalle insegnanti, che hanno davvero fatto un grande lavoro per permettere agli alunni di prendere parte alla puntata, hanno chiesto gli autografi e consegnato i designi.

La giornata dei piccoli lettori non è finita qui. Dopo la trasmissione, i bambini sono andati al Parco della Musica per assistere allo spettacolo-concerto "Il Mago di Oz", organizzato dall'Accademia Santa Cecilia di Roma, con la Juni Orchestra Teen, il Laboratorio Corale 2 e la Schola Cantorum: un racconto fantastico ispirato a una delle più belle fiabe della letteratura di tutti i tempi, simbolo e messaggio di un'intera stirpe di persone che hanno indagato a lungo i propri sogni per trovarli solo alla fine dell'arcobaleno.