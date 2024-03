Sabaudia si prepara ad ospitare il celebre regista Pupi Avati che presenterà nella città delle dune il suo libro dal titolo "L'Alta Fantasia". L'evento, davvero unico, è organizzato dall'Istituto "Giulio Cesare", plesso "Rita Levi Montalcini", diretto dalla dirigente scolastica professoressa Miriana Zannella e si terrà nella Salone San Francesco il prossimo 5 marzo dalle 10.30 in vista del Dantedì che ricorre il 25 marzo.

«La presentazione del libro del regista Pupi Avati ‘L'Alta Fantasia', da cui è stato ricavato anche uno splendido film - fanno sapere dall'Istituto scolastico - offrirà agli studenti la possibilità di approfondire, attraverso il rapporto tra Dante e Boccaccio, la comprensione di questo grande poeta e del suo contesto storico». L'incontro sarà moderato da Riccardo Antonilli, un'occasione importante per gli studenti che avranno l'opportunità di interagire con Pupi Avati, porre domande e partecipare a una discussione che arricchirà sicuramente non soltanto il bagaglio culturale ma l'esperienza di giovani studenti. "Sarà un'esperienza educativa e culturale indimenticabile per tutti i partecipanti", ne sono sicure le docenti referenti del progetto, professoresse Ida Nicoletti e Maria Grazia Federici. Con il passare dei giorni cresce l'attesa per la presentazione del libro e per il momento in cui Pupi Avati sarà accolto nel Salone San Francesco.