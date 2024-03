Domani sera a scaldare l'atmosfera del locale "Geena" di Latina, c'è il "Claudio Olimpio Quartet" con il live musicale "Past in present".

Questo sarà l'ultimo appuntamento della stagione invernale curata dall'associazione "52nd Jazz" che vede la direzione artistica di Erasmo Bencivenga, Nicola Borrelli e Giorgio Raponi.

Il quartetto composto da: il leader Claudio Olimpio alla chitarra; Greg Burk al piano; Flavio Bertipaglia al contrabbasso e Federico Chiarofonte alla batteria, proporrà ai presenti, a partire dalle ore 18, una rivisitazione di brani classici e una serie di composizioni originali che prossimamente saranno pubblicate nel suo nuovo album.

Claudio Olimpio intreprende lo studio della chitarra a 20 anni, in seguito partecipa a vari corsi di "Umbria Jazz", conseguendo due borse di studio. Perfeziona poi l'apprendimento con artisti del calibro di Jim Hall, Joe Diorio, Kevin Eubanks e Bruce Forman.

Dal 1985 insegna e si esibisce in alcuni dei più importanti locali nazionali. La grande sfida affrontata dei curatori del "52nd Jazz" è stata ancora una volta vinta, durante la stagione invernale sul palco del "Geena" si sono alternati grandi musicisti jazz italiani e internazionali, dai Maurizio Giammarco con "Rumours" a "Luca Mannutza Quintet" passando per Francesco Bruno Trio "Zakynthos". La serata non promette solo musica ma, grazie alla collaborazione tra la "52nd Jazz" e "Mad – Museo d'Arte Diffusa" di Fabio D'Achille, saranno esposte le opere della personale di Germana Brizio, "Il tempo fiorito", retrospettiva di pittura 1979/2011, curata da D'Achille. L'artista per concludere questa collezione ha impiagato trentadue anni di ricerca e comprensione della maestosa potenza della natura, tanto che chi osserva non può non rimanere rapito. Per prenotare contattare il: 350.1843609.