Uno dei mestieri più antichi del mondo, tramandato di generazione in generazione, per portare in tavola la regina della gastronomia italiana: la pizza. Quello del pizzaiolo è un lavoro fatto di amore e cura, a partire dalla scelta degli ingredienti fino alla lavorazione degli impasti.

Una passione che la pizzeria Keste' di Latina vuole tramandare ai più piccoli con un'esperienza all'insegna del divertimento e del gusto. Per domani (martedì) i titolari, con la collaborazione del dirigente scolastico dell'asilo "Piccolo Mondo" di via degli Aurunci 46, hanno organizzato una giornata durante la quale i bambini vestiranno i panni del pizzaiolo. Sotto l'occhio attento di Alfonso, i piccoli alunni si metteranno all'opera per impastare e condire la loro pizza. Una volta cotta e sfornata, i bambini avranno modo di assaporare la teglia di pizza realizzata con le loro mani

A conclusione ad ognuno di loro saranno distribuiti un attestato di partecipazione realizzato appositamente per l'occasione e un voucher con il quale i piccoli e le loro famiglie potranno ritirare presso l'attività di via Montenero una pizza realizzata dai professionisti di Keste'.