Con l'arrivo della primavera, torna il buonumore e torna ad essere visitabile il Giardino di Ninfa. Il primo weekend d'apertura è stato fissato per sabato 16 e domenica 17 marzo da prenotare esclusivamente online. Il calendario completo è consultabile sul sito www.giardinodininfa.eu. Massimo Amodio, presidente della Fondazione Roffredo Caetani, ha dichiarato che il 2024 sarà un anno intenso di attività per il Giardino, il Castello Caetani e il Parco Pantanello. Numerosissime saranno le iniziative di studio, ricerca, culturali e musicali, tra cui la stagione dei Parchi Letterari con le visite animate dagli attori della compagnia del Fellini di Pontinia; le ormai consolidate collaborazioni con la Scuola Holden per il "soggiorno letterario" e il Campus Internazionale di Musica, e infine, la partnership quinquennale con la Lipu- Birdlife Italia per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dell'area a ridosso del Giardino di Ninfa e che fa parte del Monumento Naturale della Regione Lazio. Per saperne di più, tenete d'occhio le pagine social di del Giardino (Facebook, Instagram, Twitter) e della Fondazione Roffredo Caetani (Facebook, Linkedin, Youtube)