Con il profumo della Primavera che inizia ad avvertirsi nell'aria torna uno degli appuntamenti culturali più attesi, le Giornate Fai dedicate al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese con l'apertura eccezionale, a contributo libero, di 750 luoghi in ben 400 città, e il coinvolgimento di migliaia di delegati e volontari del Fondo Ambiente Italiano e di sedicimila studenti "Apprendisti Ciceroni" pronti a raccontare il valore di siti, monumenti, straordinarie aree naturali. Scenari e strutture spesso inaccessibili o ancora poco note. È una ‘missione' per il Fai quella di "curare il patrimonio raccontandolo", un modo per fare in modo che il popolo coltivi in sé l'orgoglio di esserne custode.



Dai grandi capoluoghi ai piccoli Borghi, la mappa che caratterizza l'edizione 2024 sa come mettere in crisi chi ha voglia di scegliere una meta. La novità di quest'anno è il più stretto rapporto che lega le Giornate alla Rai, che ha deciso di festeggiare i 70 anni della tv italiana e i 100 della radio non solo con la consueta Settimana di programmi dedicati ai beni culturali, ma anche con speciali visite e aperture. L'obiettivo è parlare al cuore degli Italiani mostrando loro un "patrimonio pazzesco", come lo ha definito la presidente Rai Marinella Soldi, in linea con le dichiarazioni del Presidente del Fondo per l'Ambiente Italiano, Marco Magnifico.

Le date da segnare in rosso sono sabato 23 e domenica 24 marzo. Torneremo ad approfondire nel dettaglio le proposte del Fai, tra le quali non manca il Lazio con l'apertura di palazzi, ville, chiese, castelli, aree archeologiche, musei, siti militari, esempi di archeologia industriale, luoghi dell'istruzione e centri di ricerca.



Nella provincia pontina Minturno la fa da padrona insieme a Pontinia. Latina compare nell'elenco con le visite al Consorzio di Bonifica, diretto discendente del Consorzio di Piscinara prima e del Consorzio di Bonifica di Littoria poi. Si tratta di una delle prime realizzazioni del nucleo urbano, che ha mantenuto nel tempo la funzione e l'aspetto originario. Gli Apprendisti Ciceroni - aggiunge il Fai - condurranno i visitatori in un viaggio nella storia del territorio, mostreranno le ale del Consorzio e parte dell'archivio della Bonifica della palude pontina e racconteranno come l'architettura razionalista facesse parte di una precisa propaganda politica volta a simboleggiare il potere.



Pontinia apre al pubblico l'Impianto idrovoro di Mazzocchio, il Palazzo comunale, il Museo dell'Agro Pontino e la Torre Idrica, mentre Minturno lascia "meravigliosamente" incontrare la Storia con la Letteratura, camminando tra i resti del grande Teatro Romano e dell'intero e affascinante Comprensorio Archeologico. Testimonial per questo evento è Antonella Prenner che leggerà alcune pagine dal suo romanzo "Tenebre". I visitatori possono poi apprendere la travagliata storia del Ponte Real Ferdinando del Garigliano, così chiamato in onore del re che lo volle realizzare, allora un'opera altamente all'avanguardia. Bellissima la terza proposta, che invita a visitare il Cimitero Militare del Commonwealth, progettato dall'architetto Louis de Soissons, dal grande fascino e dalla grande sacralità, dove trovano sepoltura 2.049 militari caduti durante la seconda guerra mondiale sul fronte del Garigliano, a partire dal gennaio 1944 (il più piccolo ha solo 16 anni), ragazzi morti per la libertà e la pace. Proprio qui la scrittrice Premio Strega Melania Mazzucco accoglierà il pubblico e leggerà, nel suo ruolo di testimonial grazie anche alla collaborazione della libreria Tuttilibri, alcune delle intense pagine del suo romanzo "Vita".

Non manca la provincia di Frosinone nell'elenco dei luoghi da visitare. La tappa è Ferentino, presente con la Chiesa di Santa Lucia, il Mercato Romano coperto, il Teatro Romano, l'Avancorpo dell'Acropoli , gli Archi di Casamari (Testamento di Aulo Quintilio Prisco), la Chiesa delle Clarisse nel Monastero di Santa Chiara, la Concattedrale SS. Giovanni e Paolo, la Chiesa di Santa Maria Maggiore, e poi ancora Chiesa e Monastero di Sant'Antonio Abate, Chiesa di San Francesco - Porta San Francesco, Palazzo Episcopale, Orto del Vescovo, Porta Montana, Piazza Mazzini - Palazzo Consolare e il Seminario Vescovile.

Nel capoluogo ciociaro, il Fai ci conduce fino alle Mura Poligonali, di fronte alla strategica Porta Sanguinaria.