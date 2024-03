Avvistati tra i vicoli del Borgo di Castellone, a Formia, lo Chef stellato Carlo Cracco insieme agli attori Christian De Sica, Rocco Papaleo, Emanuela Fanelli e con loro anche alcuni abitanti del Borgo, Andrea Leccese e Don Steven, seduti attorno ad un tavolo in un momento di pausa dalle riprese della nuova stagione di un programma televisivo che vedrà il nostro splendido Borgo e le sue tradizioni protagonisti. Tutti indizi che ci possono far pensare ad una puntata del format "Dinner Club", in onda su Prime Video dove lo Chef Cracco porta dei commensali vip alla scoperta delle prelibatezze del luogo. La terza stagione era stata annunciata, ma non ancora confermata.