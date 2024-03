Va in scena domani sera al Teatro Gabriele D'Annunzio di Latina (ore 20:30) "Aspettando Francesca", commedia in due atti firmata Armando Cafaro e riproposta nel ventennale dell'intitolazione del teatro Ridotto di Latina all'attore e regista scomparso. I fondi saranno destinati proprio ai lavori per la riapertura di questo spazio così prezioso per la cultura nel capoluogo. La rappresentazione è anche un omaggio a Gabriele Sanges, e a quanto ha fatto quando era in vita per il teatro amatoriale. La neo Compagnia "Il Sorriso" vede sul palco uno dei suoi pilastri, Aurelio Natale e gli attori da sempre legati alla famiglia Cafaro/Sanges: Pietro Ingargiola, Giuliana Mennella, Bruno Godino, Chiara Mennella, Mario Leggio, Sandra Cafaro, Valeria Sanges, Valentina Sanges, Carmela Lucignano, Luciano Palumbo, Daniela Di Fiore, Francesco Palumbo, Massimo Maggi, Sossio Di Matteo, Gennaro Barretta, Sofia Godino e Arianna Gola. "Aspettando... Francesca" è la storia di una compagnia al debutto con l'opera "Francesca da Rimini". Il pubblico è in sala ma l'attrice principale non si trova. Bisogna temporeggiare, e tocca al capo compagnia inventarsi qualcosa. Firma la regia, Lina Cafaro. La scenografia è di Amilcare Milani, alla fotografia ci saràè Marianna Lanza, al trucco e parrucco Andrea Paola Iannotti.

Biglietto, 10 euro. Info: 338/ 2207853 - 338/ 2636094.