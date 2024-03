Tempo di Pasqua, tempo di Sacre rappresentazioni. Con il patrocino, tra gli altri, del Comune di Gaeta e dell'Arcidiocesi di Gaeta, la 44esima edizione della Sacra Rappresentazione della Vita, Passione e Morte di Gesù di Nazaret si terrà domani, alle alle 18:45, presso il parcheggio "Spaltoni" di Monte Orlando. La rappresentazione, curata dall'Associazione Culturale Antares Gaeta, ripercorre i momenti salienti della Passione di Cristo con un cast di oltre 100 figuranti in costumi d'epoca, con una grande tradizione alle spalle e un significato religioso che coinvolge la città di Gaeta e richiama ogni anno migliaia di fedeli e appassionati.

Un'occasione per rivivere con fede e commozione la Passione di Cristo e per prepararsi all'arrivo della Santa Pasqua L'ingresso è gratuito e in caso di maltempo, la rappresentazione si terrà sempre nella località "Spaltoni" alle ore 18:30 di martedì 26 marzo. Domani, alle 19:30, torna la "Passione Vivente" ad Aprilia Una rievocazione in costume, giunta alla nona edizione, dei momenti salienti del Vangelo dall'ingresso a Gerusalemme fino alla Resurrezione. L'evento è organizzato dall'Associazione "Passione vivente" di Aprilia, con il patrocinio oneroso del Comune di Aprilia, della Regione Lazio e della Proloco di Aprilia.

Lo sfondo sarà il Parco Falcone-Borsellino di Aprilia, e ci sarà una maggiore interazione e partecipazione del pubblico, che permetterà agli spettatori di trovarsi dentro le scene rappresentate nel teatro naturale del parco cittadino. Particolari le scenografie e i costumi utilizzati, realizzati grazie al sostegno e alla cura dei cittadini di Aprilia. Ci saranno due narratori, quindici "rievocatori chiave" in diretta, una voce fuori campo e una vocalist che si faranno strada fra il pubblico, accompagnandolo in questo viaggio nel tempo, per rivivere da vicino la storia avvincente e irripetibile della Passione.

Ci saranno anche dei banchi didattici per bambini e ragazzi, volti all'insegnamento degli usi e dei costumi dell'epoca, a cura della Legio Hispana e ci saranno anche le lezioni di gladiatura. Domenica 24 marzo alle 16:30 si terrà, nel centro storico di Meanza, la rievocazione della Domenica delle Palme, con il trionfale ingresso a Gerusalemme di Gesù. L'iniziativa ha il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina, Comune di Maenza, Lazio Eterna Scoperta, Europassione per l'Italia, Grenthesis, Ind.Eco. In attesa della Sacra Rappresentazione della Passione di Sezze del 29 marzo, giunta alla 91esima edizione, una delegazione dell'Associazione è stata accolta da Fiorello nella trasmissione "Viva Rai2".

Foto di rito che in poche ore si è diffusa sui social Rappresentazione della Passione di Sezze, e Fiorello ha colto l'occasione per promuovere l'evento in diretta nazionale, sottolineando il motto "Sezze città della Passione". «Buongiorno da dove arrivate?» chiede Fiorello intravedendo le persone con i costumi. Una vetrina nazionale per una manifestazione tra le più antiche del territorio, fondata nel 1933, con quadri viventi itineranti realizzati da circa 800 attori.