Iginio Straffi creatore di "Winx" e "Gormiti" e del parco divertimento Rainbow MagicLand a Valmontone, ha scelto la città di Aprilia per girare alcuni episodi della nuova serie "Gormiti - The New Era", che vede un cast di attori internazionali e verrà rilasciata in autunno. La serie prodotta da Rainbow in collaborazione con Giochi Preziosi, per la regia di Mario Parruccini, sarà composta da venti episodi girati in Italia e in lingua inglese. "Gormiti – The New Era" vede quattro ragazzi della Terra impegnarsi per diventare "Scion" cioè protettori del regno fantastico chiamato "Gorm".

La provincia di Latina negli ultimi anni è stata cornice di numerosi successi. "Gasmamman – Epilogen" del regista Joakim Eliasson, serie televisiva prodotta dalla Società svedese Bigster per Amazon Prime, ha scelto ad esempio il borgo antico di Fossanova per ambientare alcune sue scene, con particolare riferimento all'abbazia e al chiostro; "Un altro Ferragosto" di Paolo Virzì ha riportato sull'isola di Ventotene, dopo circa 30 anni, una storia e un cast davvero eccezionale, e ora c'è anche Aprilia con Iginio Straffi.

Per la Latina Film Commission, diretta da Rino Piccolo, "il territorio della provincia di Latina continua ad attrarre le troupe di numerose e importanti produzioni, rimarcando il suo grande appeal per il cinema, la televisione e il mondo dell'audiovisivo in generale. Siamo fieri di ciò che abbiamo costruito nel tempo e della fiducia che costantemente gli addetti ai lavori ci riservano".