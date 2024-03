La coppia di youtuber amatissima dai bambini si esibirà oggi al Teatro Europa alle ore 15 e alle ore 18

Sono seguitissimi sui social, al punto da diventare la coppia di youtuber amatissima dai bambini. Corinna Navoni e Mattia Stagni, entrambi classe 2001, più noti con i loro nomi d'arte Ninna e Matti, sono un fenomeno da 1 milione 820 mila visualizzazioni su YouTube, 220 mila su Instagram e 1 milione e 100mila su TikTok. Un rapporto iniziato a scuola dove erano compagni di banco, rafforzato con l'amore e, da qui, l'idea di postare i primi video su YouTube. Divertenti e coinvolgenti, dove mostrano momenti della vita di tutti i giorni e scherzi, dando vita a miniserie con personaggi inventati o provenienti dal mondo delle fiabe. Grazie al grande successo, dal mondo digitale la coppia è approdata nel 2022 allo Zecchino D'Oro, facendo parte della Giuria dei Piccoli. Adesso si profila per Ninna e Matti un'altra adrenalinica esperienza, con il loro primo tour teatrale che, prodotto da What The Factory, Ventidieci e Stefano Francioni Produzioni, in anteprima approda il 29 marzo al Teatro Europa di Aprilia per un doppio, attesissimo spettacolo alle ore 15 e Alle ore 21. Divertimento assicurato in 70 minuti di show ritmato, colorato e interattivo, tra scherzi, piccoli imprevisti e momenti indimenticabili. Accompagnati da dieci performer e ballerini, canteranno e balleranno insieme i loro più grandi successi musicali in una cornice di coloratissime scenografie digitali. Li abbiamo intervistati alla vigilia dell'evento.

Com'è articolato il vostro primo spettacolo teatrale e in cosa si differenzia rispetto ai video su YouTube?

«Sarà uno show in cui troverete tutto quello che ci contraddistingue: divertimento, musica, challenge e tanti colpi di scena! Qualcosa di mai visto prima in un teatro»

Chi ha più fantasia di voi due?

«Ninna è la più creativa, Matti coordina tutto come un direttore d'orchestra e il forte legame tra noi ha permesso di creare tutto questo»

Che emozione avete provato ad essere giudici allo Zecchino d'Oro, esperienza poi proseguita nel 2023?

«Avevamo molta ansia. Era la nostra prima apparizione in tv. Cantare una nostra canzone poi in un programma così importante è stata un'enorme soddisfazione»

Cosa rappresenta per voi la scrittura, avendo già all'attivo tre libri di successo? In progetto ce n'è un altro?

«È un modo alternativo per comunicare con il nostro pubblico che ci permette di fare ciò che amiamo: raccontare storie. In progetto c'è un nuovo libro ma questa volta sarà molto diverso rispetto agli altri tre»

Crescendo con l'età, pensate di occuparvi sempre del mondo dei bambini o punterete ad un altro target di audience?

«Il nostro pubblico è quello delle famiglie e rimarrà sempre quello. Abbiamo ancora molto da mostrare, questo è solo l'inizio»

I biglietti dei due spettacoli sono in vendita su Ticketone.it