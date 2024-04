Dopo il trionfale successo dell'edizione 2023, che ha visto la partecipazione di oltre 12 milioni di visitatori in Italia, è iniziata con grande entusiasmo l'ottava Edizione dell'International Street Food, la rinomata manifestazione di street food che ha conquistato il cuore degli italiani. Organizzata da Alfredo Orofino, Presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada), con il supporto della Confartigianato Imprese di Latina, questa manifestazione si conferma come la più importante del settore nel nostro Paese.

Il prossimo weekend sarà dedicato al gusto e alla convivialità nella suggestiva cornice di Piazza Dante a Latina. L'evento prenderà vita dalle ore 18 alle 24 il venerdì e dalle ore 12 alle 24 il sabato e la domenica, offrendo ai visitatori un'esperienza gastronomica indimenticabile.

Questa edizione dell'International Street Food si distingue per la sua ampiezza e varietà, con ben 150 tappe previste in tutto il territorio italiano fino alla fine di novembre 2024. Un calendario denso di eventi che attraverserà ogni angolo della nostra nazione, permettendo agli amanti del buon cibo di assaporare le migliori specialità italiane e straniere, immergendosi in un'atmosfera di autentica convivialità.

I visitatori avranno l'opportunità di deliziarsi con l'ampia selezione di cibo di strada proposta dai numerosi truck presenti, che offriranno prelibatezze provenienti da tutto il mondo. Un'occasione unica per scoprire e gustare le eccellenze culinarie internazionali, senza tralasciare le delizie gastronomiche regionali italiane, che saranno protagoniste indiscusse dell'evento.