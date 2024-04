Fedele su suoi principi, l'Inner Wheel fa conoscere storia e tradizione del proprio territorio. Domani apppuntamento alle 12:00 presso l'Agriturismo "Barbitto" a Sezze, in via Colli 47 con "Storia e tradizioni setine", evento organizzato dall'International Inner Wheel Distretto 208 di Latina, con la sua Presidente Giovanna Castellitto Luppino, in Interclub con i circoli Inner Wheel di Pomezia Lavinium, Frosinone Fiuggi, Formia Gaeta.

Un pranzo alla scoperta delle tradizioni enogastronomiche e storiche del borgo dei Lepini anche grazie all'Associazione "Le Decarcie", che prendono il nome dai sei "quartieri" uni cui era suddivisa Sezze e che da anni sono impegnati nel tramandare la conoscenza della storia e delle tradizioni setine. Sarà presente all'incontro lo studioso e scrittore Francesco Petrianni. Sarà anche un momento di incontro tra le , provenienti per l'occasione, anche da altri Club Inner Wheel del Lazio e non solo. Dopo l'incontro seguirà un pranzo con menù tipico a base di carciofi (35,00 euro a persona)

L'evento è su prenotazione ai numeri: Gianna: 3387865253 o Gabriella: 3274262861.