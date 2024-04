Un calendario intenso di eventi, che toccherà tutti gli angoli del Paese e permetterà di assaporare le migliori specialità italiane e straniere. Sempre all'insegna della qualità, della passione per il buon cibo e della convivialità.

La tappa di Latina oltre che aver avuto un grandissimo successo data l'affluenza, ha valorizzato tutto il territorio pontino, ringraziamo l'Amministrazione Comunale per l'accoglienza ed il sostegno.

Sono arrivate persone da tutta la provincia, la manifestazione è stata una grande festa, il pubblico ha potuto gustare fra le altre: la paella, la cinta senese, gli hamburger di Fassona e di Chianina, il kurtos ungherse, la cucina messicana, gli arrosticini, la pasta mantecata, i supplì, la cucina argentina, i donuts americani, la cucina siciliana, il pesce fritto, il panuozzo di Gragnano, le bombette di Petriglia, il caciocavallo impiccato. Erano anche presenti birrifici artigianali di eccellenza italiani, europei come oltre a quelli internazionali e vari cocktail.

Oltre 40 mila persone hanno gustato le specialità italiane ed internazionali preparate dai tanti eccellenti chef di street food, presenti in questa tappa, che dopo diversi anni sono tornati nella città pontina.

Grandissimo successo per la 23° Tappa dell'International Street Food, organizzata dal "Re dello Street Food" Alfredo Orofino, che si è conclusa ieri a Latina nella centralissima Piazza Dante.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli