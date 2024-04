Dopo il successo della prima edizione, torna l'escursione formativa alla scoperta della tradizione erboristica, organizzata dai Musei Archeologici di Priverno, con la partecipazione straordinaria di Marco Sarandrea e Walter Culicelli, tra i più autorevoli erboristi contemporanei.

L'appuntamento è per il prossimo weekend, sabato 13 e domenica 14 aprile, per una due giorni ricca di contenuti e momenti di condivisione, che vuole far conoscere il potere delle piante officinali e i loro usi, ieri come oggi, e diffondere questa antichissima tradizione culturale.

L'evento si svolgerà nei luoghi della cultura all'interno della splendida cornice medievale del Borgo di Fossanova e della sua Abbazia, tra il Museo Medievale, il Pit, il sentiero della Via Francigena, fra visite guidate, lezioni teoriche e passeggiate erboristiche, colorate da interessanti esercitazioni pratiche, offrendo così, perfettamente in linea con la definizione ICOM di Museo, esperienze diversificate per l'educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze.

Grazie alla preziosa partecipazione dell'Azienda Sarandrea, liquoreria-erboristeria dal 1918, partecipando all'iniziativa, sarà possibile conoscere l'eredità della tradizione erboristica e al contempo, ritrovare quel dolce e soave contatto con la natura, in un luogo suggestivo come il Borgo di Fossanova, nel mese della fioritura.