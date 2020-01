Il Circo da sempre è spettacolo. Ma il circo è anche magia, luci, suoni, costumi, musiche e soprattutto incredibili esibizioni di grandissimi artisti. E non finisce qui, perché il circo è anche destrezza, forza, coordinazione, equilibrio, allenamento e dedizione. È la sintesi perfetta dello spettacolo e dell'abilità sportiva portati all'ennesima potenza.

È questo il motivo per cui Agora Fitness ed il Gruppo Finestra hanno voluto dedicare il loro 25esimo Calendario a questo magico ed incredibile universo.

Ma il Circo dell'Agora è un Circo onirico ed un po' pazzerello, con una forte vena poetica. Le sue "performance" invece che sulla sabbia del tendine si svolgono su di un prato ricoperto di fiori e di attrezzi colorati. Tutto fa parte di un grande show immaginifico in cui tutti gli artisti: clown, acrobati, ginnasti e trapezisti si esibiscono a piedi nudi e sorrisi smaglianti.

Tutti i make-up sono rigorosamente presi da originali del Cirque de Soleil e dai suoi spettacoli. Del resto è proprio il Cirque canadese ad aver reinventato e modernizzato lo spettacolo, eliminando gli animali e portandolo dai tendoni itineranti ai grandi teatri di Las Vegas ed utilizzando per molti dei suoi show ex atleti olimpici di valore internazionale.

Anche questa volta, come sempre da 25 anni, tutti i modelli e le modelle non sono professionisti. Sono tutti soci e trainer della palestra o trainers delle scuole di Danza Modulo e Sonia Onelli.

Anche il visual make-up e l'hair stylist, importantissimi per questo calendario, sono opera di due professioniste latinensi, Elisabetta Gruppuso e Simona Porceddu.

Le scelte dei costumi di scena e le coreografie dei set si avvalgono della collaborazione di Francesca Cristofoli, presente anche come modella in uno degli shooting.

L'ideazione, la scelta dei modelli e la realizzazione dei set è di Paolo Finestra. Le fotografie da 25 anni sono opera di Roberto Gabriele. Il logo Agora Circus è di Monica Zaccheo. La grafica vintage e l'impaginazione sono ancora una volta opera di Gianni Sodano.