Il 31 dicembre ha brindato ben due volte: una per salutare il nuovo anno, un'altra per festeggiare il passaggio ufficiale alle selezioni finali di Miss Italia. Il tutto in diretta televisiva, in uno dei programmi più seguiti dagli italiani nella notte di San Silvestro appena trascorsa.

È la storia di Beatrice Scolletta, 24enne di Nettuno, che nella notte di Capodanno è stata proclamata da Amadeus, durante la diretta di "L'Anno che verrà" su Rai Uno, "Miss 365 - Prima Miss dell'Anno 2020". Il titolo le consente di partecipare direttamente alle selezioni finali di settembre di Miss Italia.

Beatrice, mamma di due figli, Leone di quattro anni e Vittoria Romana di undici mesi, è sposata con Roberto, fashion designer con negozio di abbigliamento a Nettuno, dove risiede con la famiglia. La giovane studia Scienze e Tecniche Psicologiche ed è impiegata nella società di famiglia che su occupa di prevenzione e formazione sulla sicurezza sul lavoro.

La Miss, che ha una sorella, due genitori «super presenti», un gatto e cinque cani, aspira a realizzarsi «come mamma e come donna lavoratrice». Al concorso è stata iscritta dal marito, otto anni di conoscenza con la nuova miss e un anno e mezzo di matrimonio. «Credevo nella sua vittoria - ha dichiarato il marito a Miss Italia - Perfezionista, maniaca della pulizia, molto alla mano, nonostante la prima impressione, la nuova Miss 365 ama scherzare e ridere di cuore».

La giuria di fotografi che, in un casting nazionale, ha scelto Beatrice era presieduta da Rino Barillari, il celebre "re dei paparazzi". Ai posti d'onore Margot Truffa, 18 anni, romana, e Rebecca Puci, 22 anni, di Mantova, che saranno ammesse alle Prefinali nazionali di Miss Italia 2020.

Insomma, un Capodanno che Beatrice non potrà dimenticare: di fronte a tantissimi italiani ha festeggiato il nuovo anno, è stata proclamata Miss 365 e le sono state aperte di diritto le porte per le selezioni finali di Miss Italia. Di motivi per festeggiare ne ha tanti, ma davanti a lei si apre una nuova sfida, forse la più dura: competere con tutte le altre aspiranti Miss Italia 2020. Il suo viaggio in questa avventura, dunque, non si è ancora concluso. E chissà se la giovane Beatrice non regalerà altre sorprese a tutta la città di Nettuno.