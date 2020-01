"La Radio oggi, tra innovazione e servizio". Questo il tema dell'evento che si terrà oggi a Latina a partire dalle ore 16.30 presso la libreria Feltrinelli di Via Diaz a Latina che vedrà come protagonista il polo radiofonico pontino alle prese con un importante percorso di innovazione editoriale e tecnologica per essere sempre più competitivo sul mercato. Protagoniste dell'evento saranno proprio le emittenti del circuito Mondo Radio, che insieme ai consulenti della Financial & Capital Advisor di Latina, stanno sperimentando nuove soluzioni per rendere la radio locale sempre più adatta al pubblico di riferimento, sfruttando le piattaforme più innovative per acquisire nuove audience e nuovi investitori grazie alle forza del digitale.

L'esperienza di Mondo Radio è presente anche nel libro ‘Advanced Advisory' scritto dal manager pontino Leonardo Valle: e proprio delle innovazioni in ambito radiofonico si parlerà a partire dalle 18.30 presso libreria Feltrinelli, allestita in maniera speciale proprio per l'occasione: saranno presenti l'assessore alle attività produttive della Regione Lazio Paolo Orneli, il manager e autore Leonardo Valle, il consulente radiofonico e docente all'università Cattolica di Milano Claudio Astorri. Modera il giornalista Domenico Ippoliti.

Un pomeriggio intenso di dibattito, scambio di opinioni ed interviste che il polo radiofonico seguirà istante per istante grazie alla sua valida squadra di tecnici e giornalisti: un modo per portare l'informazione economica al centro dell'attenzione grazie alla presenza di molti imprenditori che in questi anni, anche da Latina, stanno scommettendo sull'innovazione per acquisire visibilità e quote di mercato a livello nazionale ed internazionale.