Circa 40 anni fa, un piccolo gruppo di pescatori di San Felice Circeo si riuniva e si accordava per fondare una associazione dedicata alla pesca sportiva. In poco tempo la associazione stessa è cresciuta fino ad avere oltre 100 soci. Attualmente la Associazione continua, con gli attuali circa 140 soci, la propria "missione" organizzando manifestazioni collegate all'ambiente marino, come le gare di pesca, alle quali possono partecipare giovanissimi e noti esperti, ed azioni dirette alla salvaguardia del territorio come, ad esempio, la raccolta di oggetti di plastica abbandonati in mare e sulle spiagge. I pescatori esperti saranno a disposizione di chiunque volesse approfondire la conoscenza del territorio del Circeo trasmettendo le loro esperienze.

Il nuovo presidente, Maurizio Possumato, amante del mare e sportivo agonistico di successo come pilota di auto da corsa, promette grandi sorprese e afferma il desiderio di far riemergere lo spirito .originario dell'associazione, nel senso di un gruppo compatto di amici, dove il più forte aiuterà sempre il più debole, che gioiscono insieme del mare del Circeo e dei suoi frutti, ma con un passo in avanti verso il futuro nel senso di voler fare aumentare il numero dei soci, con ampia disponibilità verso i giovani e le donne, al fine di ampliare e diversificare il numero delle manifestazioni che andranno, direttamente o indirettamente, a beneficio del turismo di tutto il territorio del Circeo in sintonia con gli Amministratori locali del Comune.