Si pattina anche a febbraio in piazza del Popolo, con l'Ice Park di Latina che continua a richiamare giovani e a garantire divertimento. Sarà così fino al prossimo 16 febbraio, con due date in particolare da segnare in rosso.

La prima è il 14 febbraio, giorno di San Valentino. Gli innamorati che vorranno festeggiare il loro giorni sui pattini, potranno farlo sino alla mezzanotte: spettacolo danzante e momenti di intrattenimento per rendere la ricorrenza indimenticabile. Sconti speciali per le coppie che vorranno pattinare insieme.

Domenica 16 febbraio, per il Carnevale e il gran finale dell'Ice Park, sulla pista scivoleranno le maschere e i personaggi della Disney e sarà possibile, per tutti, pattinare con il proprio costume. In programma anche uno show di pattinatori professionisti e musica dal vivo per ballare con e senza i pattini.