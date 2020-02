Prende il via dal 21 febbraio il Terracina Street Carnival 2020, la rassegna allestita dal Comune di Terracina, in collaborazione con Ares Eventi, JBevent e Pmagency, per festeggiare il carnevale.

"Quest'anno – dichiara l'assessore alla Cultura e al Turismo Barbara Cerilli - abbiamo voluto incentrare gli eventi del carnevale sui bambini e sulle famiglie, una grande festa di più giorni da vivere in allegria, destinando le zone più belle della città e dei borghi alla completa e sicura fruizione per i giovanissimi. Un carnevale diverso da quello che abbiamo sempre conosciuto, senza i consueti carri allegorici che pongono problemi di sicurezza e di sostenibilità ambientale. Le strade di Terracina saranno coloratissime grazie alle parate, agli spettacoli con i personaggi più amati dai bambini e alla musica dal vivo. L'apertura del 21 febbraio è di alto livello con il musical "Frozen 2" in piazza Municipio, una scelta che rende ancora più magica l'atmosfera e promuove il gioiello archeologico-culturale del Centro Storico Alto. Il resto del programma è di sicuro divertimento e si articola in tantissimi eventi di sicuro appeal con artisti e personaggi notissimi, capaci di unire le generazioni, di far cantare e ballare insieme genitori e figli".

"Una manifestazione che cresce ogni anno – afferma Sara Norcia, consigliere delegato ai Grandi Eventi - e che, per l'edizione 2020, prevede un programma strutturato che ha richiesto un grande impegno dal punto di vista organizzativo, vista la qualità degli spettacoli come il musical ‘Frozen 2 – Anna ed Elsa la Regina del Ghiaccio', interpretato da Serena Autieri e Serena Rossi, le voci italiane delle protagoniste del kolossal animato della Disney, i concerti dei "Cristiani d'Avena" e della ‘Chicken Production'. Abbiamo voluto riservare un'attenzione particolare proprio a quelle zone della città meno interessate in passato dal carnevale, come il Centro Storico Alto, Borgo Hermada e La Fiora attraverso ben nove eventi dal vivo, aree dedicate ai bambini, clown, baby dance, personaggi Walt Disney e tanto divertimento. La città, quindi, vivrà quattro giorni di festa e divertimento assicurato dalla partnership con organizzatori affermati e di grande esperienza con i quali stiamo lavorando in sinergia. Il 23 e il 25 febbraio ci saranno delle modifiche alla viabilità perchè verranno create delle isole pedonali per gli spettacoli itineranti e i concerti. Il consiglio è quindi di utilizzare il meno possibile le automobili e godersi le strade di Terracina colorandole di festa con un carnevale che possiamo certamente definire ‘family friendly', all'insegna della spensieratezza, dei balli, delle maschere e della sana allegria".

Si parte venerdì 21 fino a martedì 25 con lunedì 24 come unico giorno di sosta. Per quanto riguarda la viabilità sono da sottolineare le modifiche dei giorni 23 e 25 febbraio secondo le seguenti indicazioni: domenica 23 verrà chiusa al traffico veicolare, dalle ore 9 alle ore 20, via Roma nel tratto che va da Piazza della Repubblica a via Derna; il 25 febbraio, invece, la chiusura al traffico è prevista dalle ore 15 alle ore 20 nel tratto viale della Vittoria – piazza Mazzini. Sempre il 25 alle 15 prenderà il via la parata che interesserà via Stella Polare, Lungomare Matteotti e via Roma, gestita secondo un criterio di mobilità dell'interdizione al traffico regolata dalla Polizia Locale.