#TZN2020. E' la scritta, piuttosto fresca, che si trova sull'ormai famosissima panchina in ferro del parco "Falcone e Borsellino" di Latina, dove Tiziano Ferro, che oggi compie 40 anni, scrisse Xdono, la sua canzone d'esordio nel mondo della musica italiana.

La foto è stata pubblicata, insieme ad altre, sul profilo istituzionale Instagram del Comune di Latina per fare gli auguri al grande artista pontino, omaggiandolo con il suo "luogo del cuore" nella città dove vive la sua famiglia e dove sta passando qualche giorno per festeggiare con i propri cari la ricorrenza dei primi 40 anni e per girare un documentario sulla sua vita.

E proprio per il documentario, ieri pomeriggio, Tiziano si è recato in quello che, all'epoca della stesura del testo di Xdono, era Parco Mussolini: incontrando anche diversi fan presenti e pronto a fare selfie e a firmare autografi, Ferro ha poi raggiunto la panchina con la troupe per girare un pezzo di filmato.

La domanda, dunque, sorge spontanea: potrebbe aver realizzato lui la scritta #TZN 2020 per ricordare il suo passaggio a Latina proprio nei giorni del suo compleanno? Al momento resta un'ipotesi, molti fan sono convinti che sia così, ma per avere la certezza - o la smentita della cosa - si dovrà attendere l'uscita del documentario.