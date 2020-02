Il Carnevale Apriliano entra nel vivo. Pochi minuti fa è infatti iniziata la sfilata per le vie del centro cittadino dei 6 carri allegorici che si contenderanno il Palio 2020 e ben 10 gruppi mascherati. Una sfilata colorata e allegra che ha richiamato migliaia di persone per le strade di Aprilia. Questi i carri in lizza per la vittoria: l'associazione Amici di Vallelata con il carro a tema ecologico dal titolo "L'importanza dell'ape"; i carristi del quartiere Primo con "L'Armata Brancaleone", opera che riprende il film di Mario Monicelli e interpretato da Vittorio Gassman; i carristi del comitato di quartiere Toscanini con "L'Arte", titolo suggerito dai bambini della scuola di via Amburgo; il gruppo "Mestieri e Tradizioni" con il carro dal titolo "Le creature del bosco", gli Amici del Carnevale Bellavista con il carro intitolato "Il grande spettacolo" e, infine, i carristi di Carroceto con "Medusa", carro ispirato all'omonimo mito greco. I carri torneranno a sfilare anche domani e martedì 25 febbraio nell'ambito della manifestazione, organizzata dalla Pro Loco e patrocinata dal Comune di Aprilia.