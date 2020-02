L'allarme Coronavirus che sta paralizzando mezza Italia non ferma il Carnevale Apriliano. Dall'incontro di oggi in Prefettura tra tutti i sindaci della provincia di Latina è emerso un quadro sotto controllo della situazione, per questo nelle ore successive è stato dato il via libera al corteo dei carri allegorici e dei gruppi mascherati che sfileranno domani pomeriggio per il gran finale della manifestazione e per l'assegnazione del Palio al carro più bello dell'edizione 2020. Ad annunciarlo è il sindaco Antonio Terra, che raccomanda semplicemente ai cittadini di seguire le misure fornite in queste ore dall'istituto superiore di Sanità. "La Prefettura ha ribadito come la situazione nel territorio della nostra Provincia sia assolutamente sotto controllo – commenta il sindaco Antonio Terra – non vi sono emergenze in atto. È importante, nella situazione attuale, non creare allarmismi: le istituzioni sanitarie, di concerto con i Comuni e il Prefetto, monitorano costantemente la situazione. Anche per questo – conclude il primo cittadino – nel corso della riunione di oggi, è stata più volte ribadita la necessità di proseguire secondo quanto già programmato, attenendosi ai protocolli sanitari suggeriti dal Governo e dalle Asl. La sfilata di Carnevale prevista per domani è dunque confermata. Sul sito del Comune abbiamo già pubblicato sabato le linee guida di prevenzione diffuse dall'Istituto Superiore di Sanità, che invito tutta la cittadinanza a seguire".

Saranno in tutto sei i carri a sfilare per le strade del centro di Aprilia: l'associazione Amici di Vallelata con il carro "L'importanza dell'ape"; i carristi del quartiere Primo con "L'Armata Brancaleone"; i carristi del comitato di quartiere Toscanini con "L'Arte", il gruppo "Mestieri e Tradizioni" con il carro dal titolo "Le creature del bosco", gli Amici del Carnevale Bellavista con il carro intitolato "Il grande spettacolo" e i carristi di Carroceto con "Medusa".