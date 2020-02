Il Carnevale arriva anche a Latina con l'attesissima sfilata dei carri. Il corteo partira dal Parco Falcone Borsellino alle ore 15.00, attraverserà Via delle Medaglie d'Oro e Piazza della Libertà dal lato dell'ex Banca d'Italia, quindi Via Diaz, Piazza del Popolo, Corso della Repubblica, Via Eugenio di Savoia e Largo Caduti di Nassiriya, per poi rientrare in Piazza della Libertà dal lato della Prefettura e ritornare all'ingresso del parco.

Tra i tanti carri che sfileranno, quest'anno in città, uno rende omaggio ai campionati Mondiali di Canottaggio che si svolgeranno a Sabaudia. Il corteo, coordinato dalla Pro Loco di Latina Centro Lido, oltre ai carri dell'Associazione "Libera Uscita" vedrà la partecipazione di bande musicali, majorettes e mascotte.

Oltre alle ordinanze già emesse riguardanti le misure di sicurezza, la circolazione e la sosta (interdette nelle zone interessate per tutta la durata dell'evento), il Comune sta predisponendo un'ulteriore ordinanza di chiusura del parco "Falcone Borsellino" dalle ore 14.00 alle ore 16.00.