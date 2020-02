L'Armata Brancaleone, il carro allegorico realizzato dal Comitato di quartiere Primo, vince l'edizione 2020 del Carnevale Apriliano aggiudicandosi il primo premio e il palio messo a disposizione da Comune di Aprilia e Pro Loco. La giuria di qualità infatti al termine della sfilata che si è svolta oggi pomeriggio per le vie del centro ha decretato la vittoria dei carristi del Quartiere Primo, che hanno sfilato con un carro avente a tema il celebre film. Ad accompagnare il gigante di cartapesta i bambini della scuola Zona Leda Gianni Orzini, che hanno scelto di adottare costumi realizzati sulla stessa tematica del carro. Erano sei in tutto i carri allegorici in gara, ma quest'anno quartiere primo ha strappato il podio al quartiere Carroceto, primo posto dello scorso anno con il carro "Chi muove chi?". Sul palco di piazza Roma, a ricevere il premio per il comitato Primo è stato Claudio Fiorentini, che ha dedicato la vittoria anche al figlio Roberto, recentemente scomparso. "Ringrazio - ha detto - Roberto Albarello, tutti i collaboratori e a una persona speciale che non c'è più"