Tommaso Paradiso si collega con Calcutta, sono nelle rispettive case. Calcutta confessa che è lì da 15 giorni, e dice "si sta benissimo, posso garantirlo". Sono diventati due casalinghi, che sottolineano il piacere di esserlo. Tommaso confessa di avere sviluppato una sorta di sindrome da divano. Scherzano, e poi lanciano una idea. Paradiso chiede a Calcutta se vuole scrivere una canzone in diretta. E la fantasia corre sui social. Prendono una penna, scelgono la tonalità... si minore. Il tema à la speranza di rifiorire tutti insieme, ma non bisogna cadere nel banale. Calcutta lancia l'incipit: caro Ministro Speranza... No è meglio "Guardo il Ministro Speranza, a casa dentro la tivù...". L'inizio è scritto, l'operazione canzone prosegue su Instagram, il finale arriva verso la prima serata.

I due cantautori schierati con #iostoacasa hanno reso così omaggio alla creatività. Davvero un concerto inedito. Bravi!