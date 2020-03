Davide e Angela Carosi, da Terracina, hanno voluto sdrammatizzare con un remake di "Primavera" di Marina Rei riadattata ai tempi del Coronavirus. Il duo - chitarra, voce (e mascherina) - ha reinterpretato la hit dell'album "Donna" cantando ironicamente della quotidianità che tutta Italia sta vivendo tra videochiamate, distanze di sicurezza e appuntamenti su Skype. "Respiriamo l'aria e indossando la mascherina, siamo come prigionieri prima di vedere la primavera". Un po' di ironia per donare un sorriso via monitor.