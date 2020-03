Rai Radio2 Live ai ritmi di Calcutta per far compagnia a tutti gli italiani costretti alla quarantena per arginare il coronavirus. A partire dalle ore 21, il cantautore di Latina sarà protagonista stasera nelle case degli italiani e dei suoi tanti fan. Rai Radio2 infatti farà riascoltare il concerto di Edoardo D'Erme a Rock in Roma 2019. I concerti ci mancano tantissimo - scrive sulla sua pagina fb la Dna Concerti - ma anche in questo periodo in cui rimanere in casa è vitale, la radio ci viene in soccorso. Per chi c'era e vuole rivivere quell'emozione, e per chi non c'era e la scopre per la prima volta, basta accendere la radio oppure ascoltare il live in streaming su: www.raiplayradio.it/radio2