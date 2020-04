Anche Tiziano Ferro canta per combattere il coronavirus. La pop star di Latina si è esibito dalla sua casa di Los Angeles per partecipare al programma in onda questa su Rai Uno "musica che unisce". L'artista pontino ha interpretato il brano reso famoso da Mia Martini "Almeno tu nell'universo" che aveva proposto anche nell'ultima edizione del Festival di Sanremo in cui era stato super ospite. Il programma vede protagonisti numerosi cantanti che si sono mobilitati per aiutare e promuovere la raccolta fondi della Protezione Civile per contrastare la pandemia del covid 19 in Italia