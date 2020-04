Tra le molte inizitavi nare per fronteggisre l'emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo a seguito del Covid-19, vi è quella messa in atto da alcuni tatuatori in varie parti d'Italia. A Latina, i tatuatori Ruggiero Taschini e Luca Patanegra, hanno invitato i colleghi della provincia a mettersi all'opera per relizzare un'opera, ognuna delle quali, dal primo aprile alle 10.00 fino al 3 aprile alle 22.00, sarà messa all'asta online sulla pagina Instagram sotto l'ashtag #tatuatoriperlatina.

Oltre 800 follower, hanno seguito l'inziativa per aggiudicarsi una delle 60 opere degli artisti, realizzate in questi giorni con il materiale che avevano in casa, che saranno vendute al migliore offerente con l'intento poi di devolvere l'intero ricavato all'ospedale Santa Maria Goretti. del capoluogo pontino. «Abbiamo deciso - racconta Luca Patanegra - tutti insieme di fare la nostra parte a sostegno dell'ospedale organizzando un'asta dove parteciperemo con un'opera a testa con una base d'asta di 50 euro. Il bonifico verrà effettuato direttamente sull'Iban da noi indicato, fornito dall'ospedale, che ci verrà poi confermato dal vincitore tramite un screenshot del versamento effettuato. Il ritiro o la spedizione dell'opera avverrà una volta superata l'emergenza presso lo studio del tatuatore o tramite spedizione postale per chi volesse partecipare fuori regione».

Per fare un'offerta (con rialzo di almeno 20 euro) basterà inserire un commento sotto all'opera attraverso la pagina www.instagram.com/tatuatoriperlatina. Al termine dell'asta, tutte le opere partecipanti, in accordo con il Comune di Latina, andranno a comporre una mostra pensata da Fabio D'Achille di Mad - consigliere comunale di Lbc - in collaborazione con il Comune.