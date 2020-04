Oggi, alle 14, "griffato" Contenuti Speciali, è uscito il video "20 cantautori - Viva l'Italia 2020". La scena cantautorale pontina si è stretta in questo momento delicato, e ha voluto cantare un inno di sostegno a tutto il nostro Paese. Al progetto ideato dal cantautore di Latina Simone Sabatino hanno risposto "presente" Pappa, Mr.Key, Marco Fino, Jude, Phebo, Chiazzetta, Catèra, Gaetano Lestingi (voce dei Legittimo Brigantaggio), Christian Brida, Andrea Lantieri, Matias Hope, Pietro Serafini, Mimica, Andrea Del Monte, Alfiero, Marchese, Canusìa, Bordin, Pablo Andrea Setola. A bordo anche il bassista Andrea Montecalvo, musicista che vanta collaborazioni internazionali e compagno di viaggio di Sabatino ne "La banda dei Santi e dei Delinquenti", Marco Marcelli al montaggio ed editing video ed Enzo De Amicis, che ha accettato di donare una sua vignetta. Un messaggio di incoraggiamento all'Italia che resiste, sulle note del meraviglioso pezzo di Francesco De Gregori. Il video è visibile YouTube e su Facebook. Sarà possibile trovarlo anche sulle pagine di Contenuti Speciali e di Marco Marcelli.

L'iniziativa Venti cantautori pontini in un video cantano insieme "Viva L'Italia" Simone Sabatino riunisce 20 cantautori, musicisti ed artisti di Latina: ecco il video del capolavoro di De Gregori

