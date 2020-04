Gli gli effetti del Coronarivus e del lockdown imposto dal governo si fanno sentire anche sui grandi eventi del settore agricolo. In queste ore infatti è stata rinviata a data da destinarsi la 35enne Mostra Agricola di Campoverde, un evento di carattere nazionale che ogni anno richiama migliaia di persone che si sarebbe dovuto tenere nel polo di Aprilia dal 24 al 26 aprile e dall'1 al 3 maggio 2020. A spiegarlo con un post su facebook sono stati gli stessi organizzatori. "Confermiamo di aver fin da subito rispettato le dovute restrizioni e leggi in vigore inerenti il Dpcm Covid-19. Le date della fiera sarebbero rimaste confermate se la situazione l'avesse permesso. La Mostra Agricola Campoverde è una Fiera nazionale che rientra in un calendario regionale di settore autorizzato e patrocinata dai vari enti preposti. Pertanto non potrebbe mai andare per nessun modo contro corrente nel rispetto dei suoi espositori e visitatori e di chi ha sempre collaborato seriamente in questa attività. La Mostra Agricola Campoverde vi invita a rimanare a casa, sperando di ritrovarci presto in fiera... e non solo"