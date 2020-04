Quando la curiosità incontra la generosità, la cultura diventa un gesto di solidarietà, come quello attuato dall'Associazione Pontina di Astronomia, attraverso una maratona scientifica di otto appuntamenti, pubblicati su Youtube dal 21 al 28 marzo, per regalare "mezz'ora di scienza al tempo del coronavirus", lanciando al contempo una campagna di raccolta fondi per il nosocomio del capoluogo pontino da quasi tre mesi impegnato nella lotta contro l'emergenza sanitaria che sta mettendo a dura prova tutto il mondo.

L'iniziativa ha infatti permesso di raccogliere, tramite 49 donazioni, una cifra di circa 2500 euro che l'APA ha interamente devoluto all'Ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina, riuscendo ad acquistare e consegnare 100 camici chirurgici e sterili di varie taglie, 500 mascherine chirurgiche, 100 mascherine FFP2 e ben 27 litri di gel igienizzante per mani.

"Un sentito ringraziamento – commenta entusiasta Andrea Alimenti, Presidente dell'APA - va al dott.Papagno della farmacia Papagno che nonostante le enormi difficoltà di approvvigionamento di dispositivi medici di questo tipo, con grande dedizione ci ha permesso di trovare tutto il materiale richiesto dal nostro nosocomio e grazie anche al dott. Luigi Montecchiesi, direttore dell'U.O.C assistenza Farmaceutica dell'ospedale "S.M. Goretti di Latina" per la stupenda accoglienza".

"Voglio ringraziare – conclude - tutti i suoi soci che volontariamente hanno offerto il loro tempo e le loro competenze per realizzare quanto detto, così come tutti coloro che con un atto di grande generosità hanno permesso di raggiungere questo risultato. Non appena sarà possibile saremo contenti di accoglierli tutti con una festa speciale presso il nostro osservatorio astronomico!. Torneremo tutti insieme… a riveder le stelle".