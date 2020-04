Giardino di Ninfa "contro" Vila d'Este a Tivoli. È questa la sfida che si sta giocando ora sulla pagina social di Visit Lazio, il quarto sondaggio creato per mettere a confronto luoghi diversi per natura ma simili poiché ricchi di fascino. La sfida fa parte di un contest virtuale, con in gara 16 località. Le vincitrici di ogni sfida continueranno la gara fino alla finale del 14 maggio, dove verrà decretata la località preferita nel Lazio delle Meraviglie. Quella tra Ninfa e Villa d'Este è la quarta sfida. Nei precedenti sondaggi sono passate Civita di Bagnoregio, la Necropoli di Cerveterie il Monastero di San Benedetto a Subiaco. Per votare basta seguire il link qui in basso.