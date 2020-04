«Papa Francesco da solo in preghiera sul sagrato della Basilica di San Pietro, in una piazza deserta per la via Crucis, è un'immagine talmente toccante che ce la porteremo per sempre dentro di noi».

Sono queste le parole commosse di Edoardo Siravo, il popolare attore che per ben tre volte ha partecipato alla Passione di Sezze, invitato dal direttore artistico Piero Formicuccia. Tanti i ricordi e le suggestioni profonde in ruoli che vanno ben oltre la dimensione teatrale per proiettarsi in quella più squisitamente spirituale: «Una stupenda emozione ogni volta che sono stato coinvolto. Nel 2006 con Vanessa Gravina nel quadro di Giuseppe e il Faraone, nel 2015 e 2016 nel personaggio di Ponzio Pilato. Rivolgo un caro saluto agli amici di Sezze e sicuramente non ce la perderemo l'anno prossimo».