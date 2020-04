Eccola ancora qui, la Musica, pronta a scendere in campo per solidarietà, e nel caso specifico per dare una mano concreta all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina impegnato nella lotta al Covid19 in primissima linea.

Oltre 40 fra band e artisti della scena musicale del capoluogo pontino hanno deciso di dare vita a una compilation a scopo benefico proprio per supportare l'emergenza sanitaria. Lo slogan che hanno scelto, riflette un messaggio che in questi giorni di restrizione ha trovato conferma senza sosta grazie all'utilizzo dei social. La musica c'è stata e continua ad esserci. Ci ha fatto compagnia intonata dai balconi di casa e poi sulla rete, temeraria di fronte al lockdown globale si è affidata al digitale con concerti, spettacoli in diretta streaming, dediche speciali, e perché no, con polemiche a difesa dei diritti di un settore anch'esso duramente colpito, e unito nel chiedere al governo attenzione e soluzioni. Ecco allora che il senso di quel "perché la musica avvicina e raggiunge tutti, anche in un momento complicato come questo!", che accompagna la compilation, si spiega da sé. Tramite la piattaforma Gofundme, gli artisti di "Latina Rock Aid" hanno deciso di offrire gratuitamente una canzone per l'album. L'Asd Nuovo Latina Isonzo poi, con il patrocinio del Comune, ha messo a disposizione il proprio conto corrente per velocizzare l'iter burocratico della raccolta. I nomi dei protagonisti sono elencati sotto la compilation Latina Rock Aid, pronta da scaricare.

Eccoli: A Kind of Superhero apre il disco, seguono All Against All, Billycock, Caravaggio, Cassaveter, Castrucci-Pacini Panecaldo, Daniele Cinto, Dos, gli Easy Skankers con il loro irresistibile Ska, Elephante, Eugene, Fabrizio De Paris, FlooD3R, Freak Bastard, Trick, Giovanni Scarpelli, Gmpop, i Godiva, Godzillabong, Juri, La sintesi perfetta, Le cose importanti, Lo zoo di Berlino, Marco Machera, Massimetto, Mauro Miletta, Monalisa, Mondo Topless, Mr.Key, Namata, Odessa, Oonar, Perception of chaos, Royal Kebab, Sebastian Straw, i Senzabenza, Shirleysaid, Simone Sabatino & La Banda dei Santi e dei Delinquenti, The Jaygles, The morning is for sleeping, The True Lies Band,Thementos, Tony Montecalvo & The Dream Catchers, Tsubo e Twoh. (latinarockaid.it