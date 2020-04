In un contenuto speciale che verrà pubblicato il 1 maggio alle ore 19 sui social del Giardino di Ninfa (Facebook e Instagram) e sul canale YouTube della Fondazione Roffredo Caetani, l'attore Clemente Pernarella racconterà la figura di Marguerite Chapin e il suo legame con gli intellettuali del secolo scorso. Per l'occasione, reciterà alcune poesie di Dylan Thomas. I Parchi Letterari non si fermano di fronte al Covid-19, e lì dove la natura è un meraviglioso giardino incantato che rinasce con il suo fascino eterno, ci attendono per un nuovo appuntamento virtuale. Le scelte di programma di Pernarella, che del Parco Letterario è direttore, sono frutto di una riflessione che l'artista spiega così:

"In un momento in cui il mondo attraversa una fase particolarmente dolorosa e buia, nel giorno in cui abbiamo l'occasione di riflettere sulla importanza della fatica e del sacrificio e sulla necessità di non arrendersi, le parole di Dylan Thomas assumono una forza ed una pregnanza uniche. Questo soprattutto se riascoltate in un luogo dove la natura ha saputo dimostrare di riuscire a sopravvivere alla barbarie ed alla distruzione e restituire in bellezza la propria potenza grazie anche all'opera, alla dedizione ed alla sapienza dell'uomo". L'appuntamento è esclusivamente sulle pagine Facebook e Instagram del Giardino di Ninfa e sul canale YouTube della Fondazione Roffredo Caetani, venerdì 1 maggio alle ore 19.

Tommaso Agnoni, Presidente della Fondazione Caetani, evidenzia il valore di questa visita speciale, terzo appuntamento del progetto #distantimavicini: "Stavolta mostreremo un aspetto straordinario del Giardino di Ninfa che ormai da due anni è anche Parco Letterario intitolato alla figura di una delle donne che hanno contribuito a costruire il mito di questo luogo, Marguerite Chapin, moglie di Roffredo Caetani. Un attore, i versi di un poeta, la bellezza di una sera di primavera, la storia e le emozioni che tutto questo ci trasmette". Entusiasta per l'iniziativa anche il presidente nazionale dei "Parchi Letterari", Stanislao de Marsanich.