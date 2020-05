Dal 21 marzo al 30 aprile cento artisti provenienti da varie parti del mondo hanno avuto la possibilità di esporre sulle pagine Facebook e Instagram dello Spazio Comel di Latina la fotografia di un'opera della loro produzione più recente. Nonostante le misure di contenimento imposte dall'epidemia, grazie allo Spazio COMEL Arte Contemporanea di Latina che, sulla scia dell'hashtag lanciato dal MIBACT #laculturanonsiferma, ha realizzato la mostra virtuale #lartenonsifermaallospaziocomel, a cura di Maria Gabriella e Adriano Mazzola, con il patrocinio del Comune di Latina e della Regione Lazio, è stato possibile assistere a un momento artistico.

"Abbiamo avuto la possibilità – spiega Maria Gabriella Mazzola nel video – d'incontrare virtualmente gli amici di sempre, ma anche di fare nuove conoscenze, creando una mostra straordinaria tra pittura, scultura, fotografia, disegni, collage, digital art: tante le tecniche, i linguaggi e gli stili per una panoramica emozionante sul momento attuale".

L'iniziativa, rappresentativa del momento o semplicemente del proprio percorso artistico si è conclusa sabato con la pubblicazione di un video e un catalogo online con tutte le opere in mostra.

"Voglio per questo ringraziare -conclude Maria Gabriella Mazzola - Giorgio Agnisola che ha scritto il testo introduttivo della mostra, "l'arte e la speranza", l'Assessore alla cultura del Comune di Latina Silvio Di Francia per il suo contributo al catalogo, Ilaria Ferri, responsabile della comunicazione e Fabio Pinkler per la grafica del catalogo e l'immagine dell'evento".

"E' infatti nell'arte – scrive – che si manifesta nella sua misura più alta la passione dell'uomo. Sarà la bellezza, come afferma il principe Miskin nell'Idiota di Dostoevskij, a salvare il mondo".