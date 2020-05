Tra concerti sulla sua pagina facebook, cronaca in diretta e solidarietà, Francesco Taskayali è stata una presenza fissa nelle nostre case durante i lunghi giorni di restrizione dettata dall'emergenza Covid-19. Domani torna ad essere protagonista, in occasione delle celebrazioni per la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. In occasione di tale ricorrenza, il Comitato di Latina della Cri, presieduto da Giancarlo Rufo, ha infatti organizzato un nuovo concerto con il pianista pontino, anche

"Volontario Temporaneo" presso la stessa.

L'evento sarà trasmesso alle 18.45 in diretta dalle Pagine Facebook "Croce Rossa Italiana – Comitato di Latina" (@cri.latina) e "Comune di Latina" (@comunedilatina). L'evento gode del patrocinio morale del Comune di Latina, e si terrà nel giardino del Municipio grazie anche al supporto tecnico di ‘9Cento'. Nell'occasione, dal palazzo comunale sventolerà la bandiera della Croce Rossa.

Con l'occasione, la Cri ricorda che è ancora aperta la campagna di raccolta fondi del Comitato di Latina per far fronte agli interventi messi in campo per fronteggiare la pandemia di Covid-19. L'opera della Croce Rossa è stata importante, in circa due mesi ha assistito oltre 5 mila persone, distribuito più di 1300 pacchi viveri ai bisognosi, consegnato a domicilio 440 farmaci e 1600 spese (in genere ad anziani e malati, persone in isolamento domiciliare). Impegnati in tale rete di solidarietà, 180 volontari che hanno prestato circa 1800 ore di servizio, a bordo di 11 automezzi ogni giorno e percorrendo ad oggi oltre 34 mila chilometri.

Per le donazioni è attivo l'Iban IT94Q0529614700CC0080007449 indicando la causale "Emergenza Covid-19 Latina".