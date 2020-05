Dopo tanta attesa finalmente il Giardino di Ninfa è pronto ad accogliere i visitatori che ogni anno, soprattutto in questo periodo, vengono da tutto il mondo per ammirare l'incanto dell'oasi naturale più bella del mondo. Protetto e custodito dalle cure della Fondazione Caetani, il giardino, come annunciato poco fa sulla pagina Facebook, dal weekend del 23 e 24 maggio e per tutti i fine settimana e festivi, riaprirà i cancelli e, nel rispetto delle norme imposte dall'emergenza sanitaria, potrà rendere pubblica la bellezza che in questi mesi di quarantena, complice l'assenza dell'uomo, ha permesso alla natura di sbocciare in totale libertà. All'ingresso del Giardino sarà disponibile come sempre un punto ristoro per chi vuole pranzare gustando le eccellenze del territorio di "Prodotti pontini".

"La Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta Onlus – si legge sulla pagina facebook del Giardino - ha pensato ad una visita diversa, individuale e libera, anziché in gruppo, così da poter agevolare il rispetto delle norme governative e regionali sul distanziamento sociale, fermo restando l'utilizzo dei dispositivi igienico-sanitari (i visitatori dovranno presentarsi al giardino muniti di guanti e mascherine) che è obbligatorio per tutti". Prenotazioni: online sul sito www.giardinodininfa.eu, è possibile anche acquistare direttamente sul posto (salvo disponibilità). Tutte le info utili sul sito www.giardinodininfa.eu e sul sito www.frcaetani.it. Per il pranzo, è consigliabile la prenotazione al numero 0773.164.68.43 o scrivendo una mail a info@prodottipontini.it.



Calendario aperture 2020:

Maggio: 23, 24, 30, 31

Giugno: 2, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28

Luglio: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26

Agosto: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30

Settembre: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27

Ottobre: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31

Novembre: 1