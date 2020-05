Sarà strano da lunedì recuperare lentamente e con prudenza le abitudini che in questo periodo abbiamo sospeso, per dedicarci ad altro.

Anche gli artisti, che in questo periodo hanno continuato a creare trovando altri canali di diffusione, ora potranno tornare a recuperare un rapporto fisico e diretto con il pubblico, elemento essenziale nel settore dello spettacolo.

Tra questi, per festeggiare la fine della quarantena, Gabriele Graziani, in arte Chiazzetta, il punkautore di Latina che ha costantemente tenuto compagnia ai suoi ascoltatori virtuali attraverso appassionanti ed esilaranti dirette musicali da casa, ha annunciato oggi che domenica 17 maggio, alle 22, terrà un'esibizione finale sul profilo Facebook della sua pagina artistica e sul gruppo pubblico Iosuonoacasa che in questi due mesi ha contribuito al fatto che la musica non si fermasse.

«Domenica sera - fa sapere entusiasta ai suoi fan - mi sparo una diretta finale, senza fine, senza scaletta, faccio le canzoni che voglio fare e se siete bravi anche quelle che mi convincete a fare. Vi farò divertire e appassionare».