Continua il trend positivo nel Lazio in merito all'evoluzione della pandemia di coronavirus. "Oggi - è infatti precisato nel consueto bollettino pomeridiano dell'assessorato regionale alla Sanità - registriamo un dato di 32 casi positivi nelle ultime 24 ore, mentre 12 sono stati i decessi. Il numero dei guariti, sempre nelle ultime 24 ore, è cresciuto di 86 unità. Il "modello Lazio" che stiamo mettendo in campo attraverso l'integrazione dei test sierologici e i tamponi ci consente di individuare gli eventuali asintomatici presenti sul territorio. A Rieti nelle ultime 24 ore abbiamo individuato un caso di un asintomatico risultato positivo al test di sieroprevalenza e al successivo tampone. Sui 230 test effettuati ai farmacisti e operatori delle farmacie abbiamo individuato una farmacista risultata positiva al test di sieroprevalenza e al successivo tampone".

"Voglio esprimere un sincero apprezzamento per questa iniziativa che riconosce l'importanza del ruolo dei farmacisti sul territorio. Ringrazio la Regione per la sensibilità dimostrata e per la collaborazione sempre più stretta con le farmacie laziali, che ancora una volta si sono dimostrate un punto di riferimento per i cittadini, rimanendo sempre aperte anche quando altri presidi non potevano esserlo" - ha commentato il presidente di Federfarma Lazio, Vittorio Contarina.