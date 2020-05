Confcommercio Imprese per l'Italia Lazio Sud esprime soddisfazione per il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri che prevede la riapertura in tutta Italia di attività economiche e produttive.

"Le attività economiche e produttive - fanno sapere da Confcommercio Lazio Sud - attraverso il presidente Giovanni Acampora - potranno riaprire secondo le linee guida regionali che assicurano il contenimento del contagio, in assenza delle quali valgono le linee guida nazionali. E' la nuova formulazione del comma 6 dell'articolo 1 del decreto sulla nuova fase che si aprirà da lunedì. I Presidenti di Regione hanno lavorato a un testo unitario sui protocolli riguardo le riaperture delle attività commerciali che il governo ha poi approvato.

Sono stati giorni difficili, pieni di dubbi e incertezze, per le nostre imprese già provate da un lungo lockdown che ne ha minato la stabilità e messo a dura prova la propria capacità di reagire anche nei momenti più difficili. Ma oggi sembra essere tornato il sereno e possiamo guardare al futuro con una prospettiva diversa, certo sarà difficile, sarà dura, ma noi non ci arrendiamo mai, il nostro lavoro è la nostra vita e lotteremo sempre, per viverla più a lungo possibile"