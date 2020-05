Da venerdì prossimo Pontinia è pronta a far ripartire il mercato settimanale al completo e non solo con la presenza dei banchi di prodotti alimentari e del settore florovivaistico. È quanto emerso ieri nel corso della commissione Commercio presieduta da Valterino Battisti, alla quale hanno preso parte il vicesindaco Patrizia Sperlonga, il delegato al Commercio Fernando Ronci, i consiglieri Simone Coco, Massimo Mantova e Daniela Lauretti.



L'idea è quella di tornare, per quanto possibile, alla normalità. Da venerdì prossimo, insomma, si punta a far posizionare tutti i banchi che abitualmente sono presenti al mercato del venerdì. Per alcuni potrebbero non esserci ancora le condizioni per operare in sicurezza e, qualora le cose dovessero stare effettivamente così, ci sarebbe un ritardo probabilmente di una sola settimana. La commissione che si è riunita ieri, come spiega il presidente Battisti, si è occupata di esaminare le varie proposte per rendere sicura la fruizione del mercato per gli operatori e per i clienti.



Tra le idee, inizialmente, quella di posizionare anche dei divisori fra i vari banchi, chiamati comunque a rispettare una determinata distanza di sicurezza. Una proposta che però non ha convinto, tanto che si è optato per un'altra soluzione. Al fine di distanziare il più possibile gli operatori commerciali, evitando dunque ogni possibile forma di assembramento, il mercato verrà ampliato interessando anche altre strade: via Aleardi e via Lombardia. Qualora gli spazi non fossero sufficienti, verrebbero utilizzati anche via L'Aquila e un tratto di via dei Volsci.



Come già avvenuto in queste settimane in cui sono stati riaperti i mercati per gli operatori del settore ortofrutticolo e alimentare, resterà attivo il servizio igienico del Museo dell'Agro Pontino. Il Comune, tramite un incaricato di una ditta del settore, garantirà che i locali vengano igienizzati dopo ogni utilizzo. A vigilare sul rispetto delle regole ci saranno gli agenti della polizia municipale e i volontari della protezione civile.

La commissione, infine, tornerà a riunirsi giovedì prossimo per definire gli ultimi particolari in vista del mercato del venerdì, anche per apportare modifiche, se necessario, in base al nuovo Dpcm.