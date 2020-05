La tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio per quest'anno è sfumata, ma Sabaudia continua ad essere città dello sport e a guardare in questa direzione. Il Covid-19 ha drasticamente congelato la vita delle persone, l'economia ed ovviamente anche lo sport, ma comunque nell'attesa che la fase della ripresa arrivasse alcuni progetti sono andati avanti indipendentemente dalle riaperture.

Questo per preparare il terreno e per lanciare un messaggio di positività legato al futuro. Lo sport diventa allora uno speciale cannocchiale per guardare avanti. Nei giorni scorsi la Giunta ha in questo senso approvato un atto finalizzato a promuovere la candidatura del Comune di Sabaudia a "Comune Europeo dello Sport" anno 2022, partecipando al bando indetto dall'Aces - Associazione delle Capitali Europee dello Sport (European Capitals of Sport), a cui segue la preparazione di un dossier ad hoc finalizzato alla valutazione rispetto a quanto richiesto dall'Aces.

Come specificato nella delibera di Giunta, il riconoscimento viene assegnato ogni anno a quattro Comuni italiani nell'ambito di quelli che hanno meno di 25.000 abitanti e sono ammesse sino a otto candidature. Quali i requisiti? Ad esempio «la città candidata deve dimostrare un impegno continuativo e costante nel promuovere lo sport in conformità con i cinque obiettivi sopra menzionati e perseguire una politica comunale innovativa in materia sportiva – e poi ancora - per il conferimento del titolo vengono tenute in considerazione le innovazioni realizzate negli ultimi cinque anni per quanto concerne lo sport e l'attività fisica come miglioramento della salute e, particolarmente, la promozione e avanzamento continuo, ampio e duraturo degli sport».

Al momento la manifestazione di interesse da parte del Comune di Sabaudia è stata ricevuta ed inserita dall' Aces insieme a quelle di Castiglione del Lago, Recco, Vallerotonda e Ventimiglia. Nel curriculum di Sabaudia ci sono ovviamente tutte le attività e gli eventi legati al remo ma non solo. Conta inoltre la presenza del Parco Nazionale del Circeo in cui si inseriscono in maniera unica le attività sportive non soltanto legate agli sport sui laghi basti pensare all'atletica. Il primo passo per la candidatura è stato fatto, ora si passa alla fase della valutazione e poi chissà magari anche a quella conclusiva della premiazione.