"Da domani, lunedì 18 maggio, viene riattivata la sosta a pagamento sulle strisce blu del Comune di Latina".

Con questo brevissimo messaggio, affidato alla pagina Social del Comune, a Latina è stato annunciato che, a partire da domani mattina, si tornerà a pagare per parcheggiare sugli stalli blu della città.

Il pagamento della sosta era stato sospeso con l'inizio del lockdown e adesso è stato ritenuto opportuno ricominciare a far pagare per parcheggiare sulle strisce di colore blu, in concomitanza con la riapertura delle attività commerciali e dei servizi.