Di questi, ventinove sono attualmente positivi: diciotto di loro sono in isolamento domiciliare, mentre undici sono ricoverati. Restano 49, invece, le persone guarite, mentre sono sempre sette quelle decedute. A chiudere il quadro ci sono le persone in isolamento domiciliare precauzionale: parliamo di 52 individui.

Altri due nuovi casi di Coronavirus a Velletri. È questa la notizia ufficializzata poco fa dal sindaco Orlando Pocci, che come ogni giorno ha illustrato la situazione sanitaria in città. Sommando ai due contagi di oggi quello reso noto ieri, i casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia risultano essere 85.

