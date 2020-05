È talmente affiatata la rete di volontari e benefattori, al lavoro in questi mesi al fianco delle famiglie di Latina in difficoltà a causa degli effetti del Lockdown, che il capoluogo pontino è riuscito a inviare beni di prima necessità anche in alcune zone della Lombardia. Soprattutto prodotti freschi, raccolti dall'associazione "Istituto per la Famiglia 46" di Latina tra le aziende che stanno sostenendo la spesa per i poveri dall'inizio dell'emergenza sanitaria, alimenti in viaggio da ieri con un camion che li sta portando nel Nord Italia.

Più di una tonnellata e mezzo di prodotti ortofrutticoli e pane sfornato appositamente per questa iniziativa.

Sembra incredibile, ma è proprio così, il gruppo di volontariato e protezione civile impegnato al fianco del Comune per l'emergenza sociale di questi ultimi mesi, continua a garantire aiuti a centinaia di famiglie pontine e senza privare queste ultime, con una raccolta parallela, ha raccolto generi alimentari di prima necessità da inviare anche a Milano e in alcune zone del lodigiano.